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15:22 (мск), источник: АиФ Казань

Прокуратура РТ просит заключить первого зампредправления ТФБ под стражу

Прокуратура РТ просит заключить под стражу первого заместителя председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Источник: Аргументы и факты

28 марта Верховный суд рассмотрит апелляцию на решение Советского суда, который избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 апреля для Рамиля Насырова.

Напомним, первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров является одним из подозреваемых по делу о мошенничестве в Татфондбанке.

По данным СУ СКР по Татарстану, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами (речь идет о кредите «Нижнекамскнефтехима»).

После получения от Центробанка кредита в размере более 3 млрд. рублей деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка — «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия» под видом переуступки прав. Следствие полагает, что это было сделано умышленно, с целью хищения денег.

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