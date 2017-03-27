Прокуратура РТ просит заключить первого зампредправления ТФБ под стражу

28 марта Верховный суд рассмотрит апелляцию на решение Советского суда, который избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 апреля для Рамиля Насырова.

Напомним, первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров является одним из подозреваемых по делу о мошенничестве в Татфондбанке.

По данным СУ СКР по Татарстану, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами (речь идет о кредите «Нижнекамскнефтехима»).

После получения от Центробанка кредита в размере более 3 млрд. рублей деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка — «Сувар Девелопмент» и ООО «Новая нефтехимия» под видом переуступки прав. Следствие полагает, что это было сделано умышленно, с целью хищения денег.