В Сочи при столкновении двух автомобилей погибли женщина и ребенок
В Сочи 27 марта произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок.
В Сочи 27 марта произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок.
Авария произошла в 8:30 на улице Пластунской.
По предварительным данным, 29-летняя жительница Сочи за рулем Toyota выехала на «встречку» и врезалась с другим автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли
С травмами госпитализировали 56-летнего водителя второй иномарки. Проводится проверка.