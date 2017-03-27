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13:19 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи при столкновении двух автомобилей погибли женщина и ребенок

В Сочи 27 марта произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок.

Авария произошла в 8:30 на улице Пластунской.

По предварительным данным, 29-летняя жительница Сочи за рулем Toyota выехала на «встречку» и врезалась с другим автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли женщина-водитель и ее пятилетний пассажир, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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