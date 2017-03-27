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12:26 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Под Киевом задержали вора маршрутки, который устроил стрельбу

Угнавшего маршрутку в Киеве и ранившего полицейского преступника задержали в Фастове.

Источник: Telegraf.com.ua

Злоумышленник, 2 марта угнавший маршрутку в Киеве и ранивший сотрудника полиции, задержан в г. Фастов Киевской области, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Злоумышленника, который угнал маршрутку в Киеве, полиция сегодня задержала в Фастове (Киевская область — ред.)», — написал С. Князев в понедельник в Твиттере.

Он сообщил, что злоумышленник — 29-летний житель Киевской области, освободившийся по «закону Савченко».

Как сообщалось, 2 марта в Днепровском районе Киева мужчина, угрожая оружием, угнал маршрутку, а при побеге от полиции открыл стрельбу, ранив в ногу сотрудника полиции. Во время побега он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать.

Следователи начали уголовные производства по ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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