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12:29 (мск), источник: Ведомости

В регионах начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона»

В российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон».

По данным местных СМИ, такая акция проходит в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии.

Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят.

Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков, в которой примут участие не менее 10 000 водителей.

Акция была запланирована, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое. Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,91 руб., как планировалось ранее.

Комментарии
5
Сергей Саморуков
На железнодорожный переездах вставать надо . Вот тогда отменят точно . Поддерживаю мужиков ! Мы всё время кому-то за что-то должны . Как это надоело!!!
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барс
о...призывы к беспорядкам пошли.
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perplexed
вот их точно пятой колонной обзовут
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