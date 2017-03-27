В регионах начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона»

Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят.

Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков, в которой примут участие не менее 10 000 водителей.