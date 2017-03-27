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12:48 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде завели дело на мужчину, пнувшего полицейского

СОЧИ, 27 мар — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Житель Волгограда напал на полицейского, задерживавшего незнакомца на улице, сообщает СУ СК региона.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, в воскресенье в середине дня около ресторана «Рис» 23-летний житель Волгограда увидел, что сотрудники полиции задержали ранее незнакомого ему мужчину.

«Будучи недовольным законными действиями представителей власти, ударил одного из них ногой. Подозреваемый задержан и уже полностью признал свою вину в содеянном», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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