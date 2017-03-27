В Волгограде завели дело на мужчину, пнувшего полицейского
СОЧИ, 27 мар — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Житель Волгограда напал на полицейского, задерживавшего незнакомца на улице, сообщает СУ СК региона.
СОЧИ, 27 мар — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Житель Волгограда напал на полицейского, задерживавшего незнакомца на улице, сообщает СУ СК региона.
По данным следствия, в воскресенье в середине дня около ресторана «Рис» 23-летний житель Волгограда увидел, что сотрудники полиции задержали ранее незнакомого ему мужчину.
«Будучи недовольным законными действиями представителей власти, ударил одного из них ногой. Подозреваемый задержан и уже полностью признал свою вину в содеянном», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.