Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
В России запретят старые электросчетчики
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
12:42 (мск), источник: Om1.ru

Росгвардия обнародовала имя омича, погибшего при атаке на военную базу в Чечне

Среди погибших в результате нападения террористов в Наурском районе оказался и 28-летний Дмитрий Гурат. Его тело уже доставлено самолетом в Омскую область.

Шестеро бойцов Росгвардии, напомним, погибли в результате ночной атаки, произошедшей в ночь на пятницу 24 марта.

В третьем часу ночи группа боевиков из восьми человек пыталась прорваться на базу Росгвардии и атаковать офицерское общежитие 140-го артиллерийского полка 3761 части, базирующейся в Наурском районе Чеченской Республики. Однако, несмотря на сильный туман, бандгруппа была обнаружена нарядом на подходе к военному городку. На КПП завязалась перестрелка, в результате которой шесть террористов были убиты, а двое успели скрыться в лесу.

По одной из версий, террористы рвались на военную базу для того, чтобы захватить оружие. В ходе перестрелки также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии и трое были ранены. Среди погибших был и 28-летний житель Омской области Дмитрий Гурат. Младший сержант Гурат являлся уроженцем Карагандинской области Казахстана, но несколько лет назад боец перебрался в Омскую область. На базе в Чечне он был военным водителем.

Известно, что Дмитрий Гурат окончил в 2007 году 11 классов и сразу же ушел служить в армию. Отслужив два года, в сентябре 2009 года он поступил на службу по контракту. Семьей и детьми боец обзавестись не успел.

Известно, что его тело уже доставлено в Омск. Печальный груз-200 доставил в местный аэропорт самолет АН-72, его сопровождали бойцы в/ч 3761. Тело завтра должны доставить в село Елизаветинка Черлакского района. Похороны младшего сержанта пройдут в среду, 29 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия обнародовала имя омича, погибшего при атаке на военную базу в Чечне
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались протесты дальнобойщиков против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь