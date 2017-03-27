Росгвардия обнародовала имя омича, погибшего при атаке на военную базу в Чечне

В третьем часу ночи группа боевиков из восьми человек пыталась прорваться на базу Росгвардии и атаковать офицерское общежитие 140-го артиллерийского полка 3761 части, базирующейся в Наурском районе Чеченской Республики. Однако, несмотря на сильный туман, бандгруппа была обнаружена нарядом на подходе к военному городку. На КПП завязалась перестрелка, в результате которой шесть террористов были убиты, а двое успели скрыться в лесу.

По одной из версий, террористы рвались на военную базу для того, чтобы захватить оружие. В ходе перестрелки также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии и трое были ранены. Среди погибших был и 28-летний житель Омской области Дмитрий Гурат. Младший сержант Гурат являлся уроженцем Карагандинской области Казахстана, но несколько лет назад боец перебрался в Омскую область. На базе в Чечне он был военным водителем.

Известно, что Дмитрий Гурат окончил в 2007 году 11 классов и сразу же ушел служить в армию. Отслужив два года, в сентябре 2009 года он поступил на службу по контракту. Семьей и детьми боец обзавестись не успел.

Известно, что его тело уже доставлено в Омск. Печальный груз-200 доставил в местный аэропорт самолет АН-72, его сопровождали бойцы в/ч 3761. Тело завтра должны доставить в село Елизаветинка Черлакского района. Похороны младшего сержанта пройдут в среду, 29 марта.