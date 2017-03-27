Вороненкова выманили на встречу, а у киллера был сообщник — Геращенко
Нардеп рассказал о ходе следствия.
Нардеп рассказал о ходе следствия.
Застреленного в цетре Киева депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова специально выманили на встречу для того, чтобы убить.
Об этом в интервью «Новой газете» рассказал член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко.
«Ему
По словам Геращенко, следствию уже известен номер телефона, с которого был совершен звонок.
«Все изучается, но это тайна следствия. Я предполагаю, что ему позвонил
Он также подчеркнул, в случае убийства Вороненкова имела место спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки.
«Мы знаем, что его (киллера — ред.) сообщник на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршова застрелили. Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел — это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будем объявлять в международный розыск через Интерпол», — заявил Геращенко.
При этом он отказался уточнять, установили ли правоохранители личность сообщника.
«Если я сейчас вам скажу, что установили, то его просто кончат. Мы занимаемся его розыском. На камерах видно, что была машина, на которой киллер приехал и что потом машина дернула. Она успела уехать. Но если его не кончат, мы его найдем», — заключил нардеп.
Как сообщал «Обозреватель», Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим
Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.
Убийцей Вороненкова оказался 28-летний