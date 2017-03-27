Вороненкова выманили на встречу, а у киллера был сообщник — Геращенко

Застреленного в цетре Киева депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова специально выманили на встречу для того, чтобы убить.

«Ему кто-то позвонил и предложил встретиться в 11−30 утра (Вороненков был убит в 11:24 утра, на 12:30 у него была назначена встреча с Пономаревым, однако около 11:00 утра Вороненков сообщил тому, что его утренняя встреча отменилась — ред.). Кто-то, кто ему очень важен», — заявил он.

По словам Геращенко, следствию уже известен номер телефона, с которого был совершен звонок.

«Все изучается, но это тайна следствия. Я предполагаю, что ему позвонил кто-то, кого он знал по России. Скорее всего, этот человек и был наводчиком киллера», — добавил нардеп.

Он также подчеркнул, в случае убийства Вороненкова имела место спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки.

«Мы знаем, что его (киллера — ред.) сообщник на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршова застрелили. Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел — это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будем объявлять в международный розыск через Интерпол», — заявил Геращенко.

При этом он отказался уточнять, установили ли правоохранители личность сообщника.

«Если я сейчас вам скажу, что установили, то его просто кончат. Мы занимаемся его розыском. На камерах видно, что была машина, на которой киллер приехал и что потом машина дернула. Она успела уехать. Но если его не кончат, мы его найдем», — заключил нардеп.

Как сообщал «Обозреватель», Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.