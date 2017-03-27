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12:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии по факту гибели железнодорожников возбуждено уголовное дело

В Республике Башкортостан по факту гибели работников при столкновении железнодорожных составов Учалинского горно-обогатительного комбината возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственных органов Следственного комитета РФ по РБ.

Источник: ГТРК Башкортостан

Как сообщает ведомство, днем 26 марта 2017 года на однопутной ветке Учалинского горно-обогатительного комбината на окраине города Учалы столкнулись два железнодорожных грузовых состава.

Локомотивы следовали навстречу друг другу, один состав состоял из 16 порожних думпкаров и 2 цистерн с нефтепродуктами, 16 думпкаров другого состава были нагружены рудой.

В результате столкновения погибли 4 работника железнодорожного цеха АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в возрасте от 21 до 45 лет, 49-летний работник госпитализирован с травмами.

Опрокинулся локомотив и один вагон с нефтепродуктами. Предположительно, столкновение произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила. Расследование уголовного дела продолжается.

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