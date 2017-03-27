В Башкирии по факту гибели железнодорожников возбуждено уголовное дело
В Республике Башкортостан по факту гибели работников при столкновении железнодорожных составов Учалинского
В Республике Башкортостан по факту гибели работников при столкновении железнодорожных составов Учалинского
Как сообщает ведомство, днем 26 марта 2017 года на однопутной ветке Учалинского
Локомотивы следовали навстречу друг другу, один состав состоял из 16 порожних думпкаров и 2 цистерн с нефтепродуктами, 16 думпкаров другого состава были нагружены рудой.
В результате столкновения погибли 4 работника железнодорожного цеха АО «Учалинский
Опрокинулся локомотив и один вагон с нефтепродуктами. Предположительно, столкновение произошло