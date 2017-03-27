В Башкирии по факту гибели железнодорожников возбуждено уголовное дело

Как сообщает ведомство, днем 26 марта 2017 года на однопутной ветке Учалинского горно-обогатительного комбината на окраине города Учалы столкнулись два железнодорожных грузовых состава.

Локомотивы следовали навстречу друг другу, один состав состоял из 16 порожних думпкаров и 2 цистерн с нефтепродуктами, 16 думпкаров другого состава были нагружены рудой.

В результате столкновения погибли 4 работника железнодорожного цеха АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в возрасте от 21 до 45 лет, 49-летний работник госпитализирован с травмами.