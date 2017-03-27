Житель Башкирии пытался убить самоубийцу

Странный инцидент произошел на днях в башкирском городе Агидель. В гости к своему 21-летнему другу пришел 20-летний местный житель с девушкой. Естественно, посиделка не обошлась без алкоголя. Приняв на грудь изрядное количество водки, гости разругались между собой.

Обиженный чем-то гость пригрозил, что сведет счеты с жизнью, но хозяину квартиры удалось уговорить друга отказаться от опрометчивых действий и вернуться ко столу.

Через десяток минут хозяин дома между двумя приятелями вновь разгорелась ссора. Хозяин квартиры схватил со стола нож и ударил в живот собутыльника. В результате для одного вечеринка закончилась в больнице, а для второго — в отделении полиции.

Следователи возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».