Житель Башкирии пытался убить самоубийцу
Злоумышленник уже признался в содеянном.
Злоумышленник уже признался в содеянном.
Странный инцидент произошел на днях в башкирском городе Агидель. В гости к своему 21-летнему другу пришел 20-летний местный житель с девушкой. Естественно, посиделка не обошлась без алкоголя. Приняв на грудь изрядное количество водки, гости разругались между собой.
Обиженный
Через десяток минут хозяин дома между двумя приятелями вновь разгорелась ссора. Хозяин квартиры схватил со стола нож и ударил в живот собутыльника. В результате для одного вечеринка закончилась в больнице, а для второго — в отделении полиции.
Следователи возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».