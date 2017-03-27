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12:40 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму пограничники задержали двух находящихся в розыске украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали двух граждан Украины, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Так, в пункте пропуска «Джанкой» при оформлении документов жителя Днепропетровска (Днепра) было установлено, что он разыскивается за неправомерное завладение транспортным средством. «Позже стало известно, что мужчина не явился на судебное заседание и попытался уйти от правосудия. Теперь его судьбой будут заниматься правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе.

Позже в том же пункте пропуска при паспортном контроле был выявлен разыскиваемый правоохранительными органами Севастополя житель Харькова 1987 года рождения. «Следователи обвиняют харьковчанина в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», — пояснили в ведомстве.

В соответствии с российским законодательством оба украинца переданы в органы внутренних дел для проведения дальнейших процессуальных действий.

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