В Воронеже в ДТП с тремя машинами пострадала 7-летняя девочка

Семилетняя девочка пострадала в аварии с «Ладой Приорой», Kia Sorento и «Шевроле Нивой», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Ребенок находился в салоне Kia Sorento без автокресла.

ДТП произошло около дома № 109 на Московском проспекте в 21:35 воскресенья, 26 марта. Водитель «Приоры» ехал по Московскому проспекту и врезался в стоящий на светофоре автомобиль Kia Sorento. Иномарка, за рулем которой была 34-летняя женщина, по инерции столкнулась с «Шевроле Нивой» под управлением 23-летнего парня. Девочка, которая находилась в салоне Kia без автокресла, доставлена с травмами в ВОДКБ № 2 и госпитализирована.

Полиция выяснит обстоятельства ДТП.