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14:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Две девочки попали под колеса иномарки в Ангарске, перебегая дорогу на «красный свет»

Одна из несовершеннолетних получила черепно-мозговую травму.

Две девочки 6 и 8 лет попали под колеса Renault Logan на перекрестке улиц Ленина и Московская накануне, 26 марта. Одна из них получилась черепно-мозговую травму и ушиб. Несовершеннолетнюю доставили в больницу. Известно, что девочки перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Приступив к проверке инцидента, сотрудники ГИБДД изучили запись видеорегистратора. На ней отчетливо видно, как водитель иномарки, двигаясь по левой полосе на зеленый сигнал светофора, приближается к перекрестку и останавливается перед ним. Дальнейшее движение ему ограничивает затор, образовавшийся на перекрестке. В этот момент две девочки увидев, что автомашина остановилась, начинают перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора и оказываются под колесами другой иномарки.

«По факту ДТП проводится тщательная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, в том числе и в отношении законных представителей несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают, с наступлением весенних школьных каникул возрастает вероятность возникновения подобных ситуаций с детьми на дорогах. В связи с этим ГИБДД Ангарского городского округа обращается к родителям школьников: побеседуйте с вашими детьми на тему безопасности дорожного движения, выработайте безопасные маршруты их передвижения на тренировку, на занятия кружка и т. д. Помните, беду легче предотвратить, чем пожинать плоды необдуманного поведения ребенка на дороге.

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