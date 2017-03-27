Две девочки попали под колеса иномарки в Ангарске, перебегая дорогу на «красный свет»
Одна из несовершеннолетних получила
Одна из несовершеннолетних получила
Две девочки 6 и 8 лет попали под колеса Renault Logan на перекрестке улиц Ленина и Московская накануне, 26 марта. Одна из них получилась
Приступив к проверке инцидента, сотрудники ГИБДД изучили запись видеорегистратора. На ней отчетливо видно, как водитель иномарки, двигаясь по левой полосе на зеленый сигнал светофора, приближается к перекрестку и останавливается перед ним. Дальнейшее движение ему ограничивает затор, образовавшийся на перекрестке. В этот момент две девочки увидев, что автомашина остановилась, начинают перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора и оказываются под колесами другой иномарки.
«По факту ДТП проводится тщательная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, в том числе и в отношении законных представителей несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции напоминают, с наступлением весенних школьных каникул возрастает вероятность возникновения подобных ситуаций с детьми на дорогах. В связи с этим ГИБДД Ангарского городского округа обращается к родителям школьников: побеседуйте с вашими детьми на тему безопасности дорожного движения, выработайте безопасные маршруты их передвижения на тренировку, на занятия кружка