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16:43 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове мужчину подозревают в семи угонах автомобилей «Лада Приора»

В Ростове задержали 30-летнего жителя города Зверево по подозрению в серии краж и угонов автомобилей марки «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, задержанный ночью угонял машины у подъездов многоквартирных домов.

«Похищенные автомобили подозреваемый сбывал, денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции установили семь эпизодов преступной деятельности. Пять автомобилей уже обнаружили, изъяли и передали законным владельцам. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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