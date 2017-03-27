В Ростове мужчину подозревают в семи угонах автомобилей «Лада Приора»

По данным полиции, задержанный ночью угонял машины у подъездов многоквартирных домов.

«Похищенные автомобили подозреваемый сбывал, денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции установили семь эпизодов преступной деятельности. Пять автомобилей уже обнаружили, изъяли и передали законным владельцам. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.