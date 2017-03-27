Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Что вы знаете о депрессии? Тест
Глава МИД Украины заявил об идее, которой одержима Россия
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Я хочу поддержать эту женщину": Фадеев о Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
13:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный лихач в Нижнеудинске Иркутской области сдался полиции только после стрельбы

Уходя от погони, нарушитель неоднократно выезжал на встречку.

Полицейские применили оружие в ходе погони за пьяным лихачом на Toyota Mark II в Нижнеудинске Иркутской области. Требование экипажа ГИБДД остановиться мужчина проигнорировал и попытался скрыться за пределами города по автодороге Р-255 «Сибирь». Водитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, после чего полицейскими было принято решение применить табельное оружие. Злоумышленника привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Убедившись в отсутствии посторонних лиц и автомобилей, дорожным полицейским было применено табельное огнестрельное оружие с производством предупредительного выстрела. Однако данная мера не возымела действия на водителя, который продолжил движение. В дальнейшем сотрудником полиции были произведены выстрелы по колесам автомобиля.

«В результате правонарушитель был задержан. Им оказался 27-летний житель Нижнеудинска, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности за ряд правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на арестплощадку.

Дорожная полиция призывает водителей быть внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров, не выезжать на полосу встречного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сбербанк победил в конкурсе «Хрустальная гарнитура» сразу в пяти номинациях
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь