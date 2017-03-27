Пьяный лихач в Нижнеудинске Иркутской области сдался полиции только после стрельбы

Полицейские применили оружие в ходе погони за пьяным лихачом на Toyota Mark II в Нижнеудинске Иркутской области. Требование экипажа ГИБДД остановиться мужчина проигнорировал и попытался скрыться за пределами города по автодороге Р-255 «Сибирь». Водитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, после чего полицейскими было принято решение применить табельное оружие. Злоумышленника привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Убедившись в отсутствии посторонних лиц и автомобилей, дорожным полицейским было применено табельное огнестрельное оружие с производством предупредительного выстрела. Однако данная мера не возымела действия на водителя, который продолжил движение. В дальнейшем сотрудником полиции были произведены выстрелы по колесам автомобиля.

«В результате правонарушитель был задержан. Им оказался 27-летний житель Нижнеудинска, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности за ряд правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на арестплощадку.

Дорожная полиция призывает водителей быть внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров, не выезжать на полосу встречного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.