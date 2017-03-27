В Ангарске работник колонии за деньги планировал передать наркотики осужденному

В Ангарске сотрудник исправительной колонии за 15 тыс. рублей хотел планировал передать наркотики осужденному. Как 27 марта 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По версии следствия, 23 марта инспектор группы надзора отдела безопасности, находясь на рабочем месте в комнате передач, за денежное вознаграждение принял передачу с наркотическими средствами и другими запрещенными предметами для осужденного. Сотрудник исправительной колонии должен был зарегистрировать данную передачу в журнале и доложить о нарушении вышестоящему руководству, однако этого не сделал.

Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН.