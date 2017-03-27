В Ангарске работник колонии за деньги планировал передать наркотики осужденному
В Ангарске сотрудник исправительной колонии за 15 тыс. рублей хотел планировал передать наркотики осужденному.
В Ангарске сотрудник исправительной колонии за 15 тыс. рублей хотел планировал передать наркотики осужденному.
В Ангарске сотрудник исправительной колонии за 15 тыс. рублей хотел планировал передать наркотики осужденному. Как 27 марта 2017 года сообщила
По версии следствия, 23 марта инспектор группы надзора отдела безопасности, находясь на рабочем месте в комнате передач, за денежное вознаграждение принял передачу с наркотическими средствами и другими запрещенными предметами для осужденного. Сотрудник исправительной колонии должен был зарегистрировать данную передачу в журнале и доложить о нарушении вышестоящему руководству, однако этого не сделал.
Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН.