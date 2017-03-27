В Брестском районе автомобиль перевернулся шесть раз

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, шесть раз перевернулся, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Случай произошел 26 марта около 10:30 часов. По предварительной информации, за рулем «Опеля» находился 44-летний житель Брестского района. Ехал мужчина в направлении деревни Радваничи по дороге Н133 Брест — Радваничи — Старое Село — Гайковка. На 12-м км он не справился с управлением, и автомобиль многократно (шесть раз) перевернулся.

Установлено, что водитель и женщина-пассажир были пьяны (2,49 и 2,02 промилле соответственно). Оба участника ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм, хотя машина получила изрядные механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.