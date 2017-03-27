Сбежавшую воспитанницу детдома больше двух месяцев ищут на Южном Урале

Воспитанницу бакальского детского дома, пропавшую более двух месяцев назад, разыскивают в Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

17-летняя Надежда 17 января текущего года самовольно ушла из соцучреждения и до сих пор не вышла на связь. Девушка с прямыми тёмными волосами до плеч и зелёными глазами, худощавая, ростом около 165 см была одета в розовую толстовку, чёрный пуховик с серым мехом на капюшоне и светлую вязаную шапку. Какую-либо информацию о пропавшей южноуральцев просят сообщить в ближайший отдел полиции.

Напомним, несколькими днями ранее двух девочек, сбежавших из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в Южноуральске, нашли в Москве на ночной трассе.