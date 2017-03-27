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17:21 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани полицейского заподозрили в сокрытии преступления

В Кавказском районе в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело, его заподозрили в укрытии преступления от учета.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, весной 2016 года к участкового уполномоченного полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Кавказскому району обратилась местная жительница. Он рассказала о совершении неустановленным мужчиной преступления против половой неприкосновенности в отношении двух ее детей. Полицейский не желал проводить работу по сообщению, не принял заявление от женщины и не передал его для дальнейшей регистрации. Местная жительница обратилась в территориальный следственный отдел СКР, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По заявлению женщины возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), в рамках расследования которого злоумышленник был установлен и задержан.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции продолжается.

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