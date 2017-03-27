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13:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области попал под поезд на станции «Латная»

Тело 32-летнего сельчанина нашли 26 марта.

Житель Семилукского района погиб под колесами поезда у станции «Латная», сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР в понедельник, 27 марта. Тело 32-летнего мужчины обнаружили утром воскресенья, 26 марта.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Это не первый случай гибели на железной дороге в 2017 году. В первой половине января поезд насмерть сбил трех человек. В феврале погибли двое: электропоезд сбил 23-летнего парня на 592 км перегона «Придача — Машмет», а грузовой поезд наехал на 65-летнюю женщину на станции «Евдаково» в Каменском районе. В марте грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину на 25 км перегона «Хава-Графская». По данным транспортной полиции, попытки перейти рельсы в неположенном месте стали основной причиной смертельных происшествий.

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