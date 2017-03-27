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14:04 (мск), источник: РИА Новости

В Москве приостановили движение поездов на монорельсе из-за ремонтных работ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Движение поездов на московском монорельсе временно приостановлено, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в сети микроблогов Twitter.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что пассажиров московской монорельсовой линии эвакуируют на северо-востоке Москвы после обрыва контактной линии. По его словам, ЧП произошло вблизи дома 21 на улице Академика Королёва.

«12:30, монорельсовая транспортная система. Временно приостановлено движение поездов из-за проведения ремонтных работ на контактной сети», — говорится в сообщении.

В подземке рекомендуют пользоваться для проезда другими линиями метро и наземным транспортом.

Также в микроблоге метрополитена уточняется, что контактная сеть была повреждена ветками дерева, расположенного на территории студии «Союзмультфильм» на улице Милашенкова. Отмечается, что пассажиры выведены из поезда на станцию. Движение будет восстановлено в ближайшее время.

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