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14:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Убийц своего мужа 5 лет скрывала жительница Иркутского района

5 лет скрывала убийц своего мужа. В апреле 2012 года в полицию обратился мужчина. Во время прогулки по берегу реки Куда он обнаружил труп. Со следами насильственной смерти.

Быстро найти виновных не получилось. Пока о них не сообщила жена погибшего. Ими оказались двое иркутян — 33-х и 43-х лет. Оба уже привлекались к уголовной ответственности, но за имущественные преступления. Следователи выяснили, что «палачей» позвал в гости сам погибший. В ходе пьяной драки мужчину и убили. А тело отнесли на берег реки. Жену убитого запугали, поэтому она и не обращалась в полицию. Сейчас подозреваемым грозит до 15 лет заключения:

— А почему сейчас решили обратиться?
— Знаете, уже страх прошёл такой сильный. И вот сотрудники приехали. Пора рассказать правду. Хватит бояться. Так всю жизнь можно бояться, — говорит жена убитого.

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