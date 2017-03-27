Убийц своего мужа 5 лет скрывала жительница Иркутского района

Быстро найти виновных не получилось. Пока о них не сообщила жена погибшего. Ими оказались двое иркутян — 33-х и 43-х лет. Оба уже привлекались к уголовной ответственности, но за имущественные преступления. Следователи выяснили, что «палачей» позвал в гости сам погибший. В ходе пьяной драки мужчину и убили. А тело отнесли на берег реки. Жену убитого запугали, поэтому она и не обращалась в полицию. Сейчас подозреваемым грозит до 15 лет заключения:

— А почему сейчас решили обратиться?

— Знаете, уже страх прошёл такой сильный. И вот сотрудники приехали. Пора рассказать правду. Хватит бояться. Так всю жизнь можно бояться, — говорит жена убитого.