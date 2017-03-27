В Лысьве пенсионер пострадал при разборе заброшенного дома

Житель Лысьвы получил травмы при обрушении дома. ЧП произошло 27 марта. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, 68-летний мужчина самовольно разбирал на кирпичи ветхий дом, предназначенный на снос. Территория опасного строения не была огорожена.

«Утром 27 марта 2017 года от очевидцев поступило сообщение о том, что одного из местных жителей, находившихся на территории указанного дома, завалило частично обрушившимися конструкциями здания. Прибывшими на место работниками экстренных служб из-под завалов мужчина был извлечен и с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении СКР.

Следователи начали проверку по факту получения тяжёлой травмы. Дадут правовую оценку и действиям или бездействию должностных лиц государственных органов, которые не огородили опасную территорию.

Состояние пострадавшего оценивается как «тяжёлое».