В Лысьве пенсионер пострадал при разборе заброшенного дома
С тяжёлыми травмами мужчину увезли в больницу.
С тяжёлыми травмами мужчину увезли в больницу.
Житель Лысьвы получил травмы при обрушении дома. ЧП произошло 27 марта. Как сообщили в
«Утром 27 марта 2017 года от очевидцев поступило сообщение о том, что одного из местных жителей, находившихся на территории указанного дома, завалило частично обрушившимися конструкциями здания. Прибывшими на место работниками экстренных служб
Следователи начали проверку по факту получения тяжёлой травмы. Дадут правовую оценку и действиям или бездействию должностных лиц государственных органов, которые не огородили опасную территорию.
Состояние пострадавшего оценивается как «тяжёлое».