Под Гурьевском в ДТП погиб мужчина, пострадали женщина и годовалый ребенок

ДТП произошло в 09.40 на 1 километре автодороги Ильичево — Соколовка — Баевка. Автомобиль «Мерседес-190» ехал по практический пустой дороге. Но на левостороннем закруглении дороги авто вылетело с дороги. Позже выяснилось, что водитель выбрал небезопасный скоростной режим и не смог справиться с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу. Мужчине, который находился за рулем, врачи «скорой» помочь не смогли, он умер на месте аварии.

Но помимо него в авто находилось два пассажира: 23-летняя девушка и годовалый ребенок. Они получили телесные повреждения.