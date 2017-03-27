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15:34 (мск), источник: АиФ Калининград

Под Гурьевском в ДТП погиб мужчина, пострадали женщина и годовалый ребенок

В аварии, которая произошла 25 марта под Гурьевском, погиб 30-летний мужчина. Подробности дорожного инцидента сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 09.40 на 1 километре автодороги Ильичево — Соколовка — Баевка. Автомобиль «Мерседес-190» ехал по практический пустой дороге. Но на левостороннем закруглении дороги авто вылетело с дороги. Позже выяснилось, что водитель выбрал небезопасный скоростной режим и не смог справиться с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу. Мужчине, который находился за рулем, врачи «скорой» помочь не смогли, он умер на месте аварии.

Но помимо него в авто находилось два пассажира: 23-летняя девушка и годовалый ребенок. Они получили телесные повреждения.

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