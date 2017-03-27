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14:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Цыганка «сняла порчу» с девушки за 30 тысяч рублей в Иркутске

Полицейские разыскивают предполагаемую преступницу.

Женщина цыганской национальности по улице Тимирязева в Иркутске заверила 23-летнюю девушку, что на ней порча и сглаз. Лжецелительница предложила воспользоваться ее лечением и похитила у потерпевшей золотые серьги, цепочку и кольцо на сумму более 30 тысяч рублей. Сейчас правоохранители ведут розыск подозреваемой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

В отдел полиции № 5 МУ МВД России «Иркутское» 26 марта обратилась 23-летняя девушка с заявлением о краже золотых украшений на сумму более 30 тысяч рублей.

«Со слов потерпевшей, в дневное время возле дома по улице Тимирязева к ней подошла незнакомая женщина, предположительно цыганской национальности. В ходе разговора злоумышленница представилась целительницей, а также заверила, что на потерпевшей порча и сглаз. Девушка, доверившись ей, решила воспользоваться лечением и передала лжецелительнице золотые серьги, цепочку и кольцо, после чего злоумышленница скрылась», — сообщили в ведомстве.

Приметы подозреваемой: женщине на вид 40−45 лет, рост около 160−165 см, худощавое телосложение, смуглая кожа, карие глаза, тонкий нос, тонкие прямые брови. Была одета в пуховик светло-коричневого цвета, темную шапку, при себе имела сумку черного цвета.

Граждан, узнавших по описанию разыскиваемую, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 242466, 8 (3952) 216940 либо 02, 112 — с мобильного телефона.

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