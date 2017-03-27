В «Уралкалии» подтвердили информацию о появлении провала на ул. Котовского в Березниках

По уточненным на 23 марта результатам мониторинга, её размеры составляют 2,2 на 2,4 м.

Как поясняют в пресс-службе компании, образование провала в данном районе ожидалось учёными Горного Института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет.

Комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведётся непрерывно с 2006 года. На основании анализа данных мониторинга сотрудниками Горного института УрО РАН в 2014 году было спрогнозировано появление мульды оседания земной поверхности в районе расселённых домов №№ 28−33 по ул. Котовского. Мульда оседания в данном районе сформировалась в начале 2015 года в точном соответствии с прогнозами ученых. За это время величина оседания земной поверхности составила более десяти с половиной метров с эпицентром в районе бывших домов № 29, 31 по ул. Котовского.

С декабря 2016 года на этом участке фиксировался ряд сейсмологических событий, связанных с процессами разрушения в слабоконсолидированных горных породах, что, по оценке учёных Горного Института УрО РАН, являлось явным признаком формирования провальной воронки на земной поверхности.

Границы опасной зоны в районе «Панели переходного периода» были определены представителями Горного Института Уральского отделения РАН и ОАО «Галургия» ещё в 2013 году. В мае 2014 года границы опасной зоны были утверждены Ростехнадзором, участок был огорожен, дома расселены, доступ посторонних запрещён.