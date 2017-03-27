По факту гибели самарчанки от схода с крыши льда возбудили уголовное дело

В Самаре по факту гибели женщины в результате падения глыбы льда с крыши дома возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По ранее опубликованной информации, 26 марта, в дневное время у одного из домов по улице Вольской в Промышленном районе Самары на женщину упала глыба льда с крыши дома.

От полученных травм 42-летней женщина скончалась.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.