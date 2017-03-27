В Пермском крае поезд сбил женщину

33-летняя жительница Пермского края погибла под колёсами поезда. 24 марта в 6 часов утра женщина шла по железнодорожным путям на станции Оверята. Машинист поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» заметил её и пытался избежать несчастья, подавая сигналы и применив экстренное торможение.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции и следователи Пермского СО на транспорте УрСУТ СК России», — рассказали в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснилось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Наезд предотвратить не удалось, в результате столкновения женщина скончалась.

В настоящее время сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.