Трое парней задержаны за вымогательство на парковке «Родника»

Инцидент произошел в Челябинске 16 марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

«В преступлении подозреваются трое парней. Младшему из них 20 лет, двум другим по 23. Первый находится под подпиской о невыезде, остальные помещены в ИВС», — рассказали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в УМВД Челябинска.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.