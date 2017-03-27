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14:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Трое парней задержаны за вымогательство на парковке «Родника»

Трое молодых челябинцев задержаны за вымогательство крупной суммы денег на крытой парковке ТРК «Родник». Злоумышленники требовали у двух 19-летних парней 120 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Челябинске 16 марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

«В преступлении подозреваются трое парней. Младшему из них 20 лет, двум другим по 23. Первый находится под подпиской о невыезде, остальные помещены в ИВС», — рассказали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в УМВД Челябинска.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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