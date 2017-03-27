В Калининградском зоопарке страус испугался посетителя и умер

Африканский страус погиб в воскресенье. Предположительно, посетители стали кормить птиц, находящихся в вольере. Один из страусов, вероятно, потянулся за едой, а потом, испугавшись, резко дернулся и ударился головой о поперечную перекладину железной ограды. Вскрытие показало, что причиной смерти стал перелом основания черепа.

Погибшая годовалая самка вместе с тремя другими страусятами прибыла в Калининградский зоопарк в декабре 2016 года из «Парка птиц Воробьи» Калужской области.

Помимо обращения в полицию, администрация зоопарка предпримет еще ряд мер. Будут отсмотрены записи с камер видеонаблюдения. Также предполагается внести конструктивные изменения в вольер страусов, чтобы исключить возможность контакта птиц с посетителями.

Зоопарк направит письмо в Калининградскую областную думу с просьбой инициировать внесение изменений в ряд законодательных актов РФ с целью установить эффективную систему взимания штрафов за нарушение правил поведения в зоопарке.