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15:24 (мск), источник: Интерфакс

В Калининградском зоопарке страус испугался посетителя и умер

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Администрация Калининградского зоопарка готовит заявление в полицию по факту гибели страуса в результате контакта с посетителем, сообщила пресс-служба зоосада.

Африканский страус погиб в воскресенье. Предположительно, посетители стали кормить птиц, находящихся в вольере. Один из страусов, вероятно, потянулся за едой, а потом, испугавшись, резко дернулся и ударился головой о поперечную перекладину железной ограды. Вскрытие показало, что причиной смерти стал перелом основания черепа.

Погибшая годовалая самка вместе с тремя другими страусятами прибыла в Калининградский зоопарк в декабре 2016 года из «Парка птиц Воробьи» Калужской области.

Помимо обращения в полицию, администрация зоопарка предпримет еще ряд мер. Будут отсмотрены записи с камер видеонаблюдения. Также предполагается внести конструктивные изменения в вольер страусов, чтобы исключить возможность контакта птиц с посетителями.

Зоопарк направит письмо в Калининградскую областную думу с просьбой инициировать внесение изменений в ряд законодательных актов РФ с целью установить эффективную систему взимания штрафов за нарушение правил поведения в зоопарке.

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