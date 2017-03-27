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15:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге сожгли санкционные томаты, грибы и клубнику из Европы

Запрещенные продукты нашли в местах незаконной торговли.

Источник: Reuters

В Петербурге уничтожили санкционную продукцию, запрещенную к ввозу на территорию РФ, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по городу и области. Товар обнаружили накануне во время рейда по точкам незаконной торговли.

В ходе рейда было выявлено 9 случаев нарушения закона. Проверяющие обнаружили в продаже санкционные шампиньоны из Польши, томаты из Турции, а также клубнику в упаковке без маркировки и необходимых документов, подтверждающих безопасность продукции. Кроме того, инспекторы нашли клубнику, которая была отправлена из Чехии, а на коробке в качестве получателя была указана Республика Беларусь.

Все запрещенные к ввозу продукты были изъяты у торговцев и сожжены.

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