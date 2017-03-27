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14:26 (мск), источник: Новости Перми

В Чечне погиб военнослужащий из Прикамья

31-летний Ильдус Кучукбаев был убит при нападении террористов на воинскую часть в станице Наурской. Глава Пермского края уже распорядился выделить материальную помощь семье военнослужащего Росгвардии.

24 марта в Чечне на воинскую часть в станице Наурской напали террористы. Во время перестрелки было убито шесть боевиков, а также шесть военнослужащих Росгвардии. Трое из гвардейцев были ранены.

В числе погибших — военнослужащий из Пермского края 31-летний Ильдус Кучукбаев, у которого остались жена и несовершеннолетняя дочь. Согласно данным регсервера, глава Прикамья Максим Решетников распорядился выплатить семье погибшего 1,5 млн рублей.

Отметим, ответственность за нападение на воинскую часть на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». Предварительно, целью террористов был захват оружия.

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