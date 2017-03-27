Полицейские нашли в автомобиле семейной пары целый склад наркотиков
Обычная проверка автомобиля столичными сотрудниками ГАИ обернулась тяжелыми последствиями для владельцев машины. Да и сами полицейские, судя по всему, не ожидали такого результата.
Обычная проверка автомобиля столичными сотрудниками ГАИ обернулась тяжелыми последствиями для владельцев машины. Да и сами полицейские, судя по всему, не ожидали такого результата.
На 21 километре Калужского шоссе они остановили автомобиль BMW под управлением 29-летней женщины. В машине также находился ее 22-летний супруг. При досмотре иномарки в багажном отсеке было был обнаружен 21 сверток с гранулированным веществом белого и розового цветов. Семейную пару немедленно доставили в межмуниципальный отдел МВД «Коммунарский». Изъятое вещество отправили на экспертизу. Она показала, что семейка перевозила смертельный набор разнообразных наркотиков: героин, гашиш, кокаин, амфетамин и марихуану общим весом свыше 9 килограммов. С таким набором в одном месте полицейские столкнулись впервые.
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