Полицейские нашли в автомобиле семейной пары целый склад наркотиков

На 21 километре Калужского шоссе они остановили автомобиль BMW под управлением 29-летней женщины. В машине также находился ее 22-летний супруг. При досмотре иномарки в багажном отсеке было был обнаружен 21 сверток с гранулированным веществом белого и розового цветов. Семейную пару немедленно доставили в межмуниципальный отдел МВД «Коммунарский». Изъятое вещество отправили на экспертизу. Она показала, что семейка перевозила смертельный набор разнообразных наркотиков: героин, гашиш, кокаин, амфетамин и марихуану общим весом свыше 9 килограммов. С таким набором в одном месте полицейские столкнулись впервые.

Уголовное дело возбудили по статье УК — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Муж и жена теперь раздельно могут прожить лет 20 в местах не столь отдаленных.

Тревожная новость пришла из Екатеринбурга. Там сотрудники Уральской оперативной таможни изъяли опаснейший синтетический наркотик из Китая — производное N-метилэфедрона. Его обнаружили в международном почтовом отправлении. Для конспирации было выбрано подставное лицо в интернете, которое получило посылку на почте. После этого житель Екатеринбурга сделал так называемую «закладку» в автомобильной покрышке в безлюдном городском районе. Второй наркоделец пришел забрать наркотик и планировал его перепрятать. Оба подозреваемых задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье УК, по которой им грозит до 20 лет лишения свободы и до одного миллиона рублей штрафа каждому.

Ведется следствие В пресс-службе таможни уточнили, что опаснейшее вещество заказали лица, имеющие собственный интернет-магазин по продаже наркотиков. Причем зелье массой чуть более 26 граммов имеет очень высокую концентрацию, из него можно изготовить более 1,5 килограмма дури.

При продаже вещества в розницу в среднем контрабандисты могли заработать свыше 1,5 миллиона рублей.