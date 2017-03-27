Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России
Иллюзия обмана: как сборная РФ по футболу воспринимает сама себя
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Я хочу поддержать эту женщину": Фадеев о Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
14:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске на светофоре водитель Kia сбил 16-летнего подростка

Несовершеннолетний был госпитализирован с травмой стопы.

Водитель Kia сбил 16-летнего подростка, сообщают в ГИБДД Челябинска.

В Ленинском районе Челябинска на улице Гагарина 40-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Sorento, при повороте налево наехал на пешехода, переходившего дорогу на регулируемом перекрёстке.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травму стопы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Тракторозаводском районе неизвестный водитель «ВАЗ-2115» сбил женщину с 6-летним ребёнком на «зебре» и скрылся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге начинается процесс над матерью - отравительницей детей
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
Минсельхоз найдет замену турецкому рынку зерна в ближайшее время
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь