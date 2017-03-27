В Челябинске на светофоре водитель Kia сбил 16-летнего подростка

Водитель Kia сбил 16-летнего подростка, сообщают в ГИБДД Челябинска.

В Ленинском районе Челябинска на улице Гагарина 40-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Sorento, при повороте налево наехал на пешехода, переходившего дорогу на регулируемом перекрёстке.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травму стопы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Тракторозаводском районе неизвестный водитель «ВАЗ-2115» сбил женщину с 6-летним ребёнком на «зебре» и скрылся.