Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
«Кремль бессилен что-либо изменить»: эксперт об итогах митинга
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
На заводе робот вышел из-под контроля и убил женщину - СМИ
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14События недели в фотографиях
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
17:37 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове легковой автомобиль в результате ДТП разорвало пополам

В Ростове-на-Дону столкнулись Daewoo Matiz и «Газель», погиб 29-летний мужчина.

Инцидент произошел 27 марта около 07:00 в районе дома № 45 на улице Левобережной. По предварительным данным, 29-летний водитель Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». После удара «Газель» перевернулась и загорелась.

«В результате происшествия водитель Daewoo Matiz скончался на месте, водитель “Газели” с различными травмами был госпитализирован», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Борис Джонсон отменил визит в Москву
В ГД предложили регионам решать вопрос об установке бэби-боксов
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь