В Ростове легковой автомобиль в результате ДТП разорвало пополам

Инцидент произошел 27 марта около 07:00 в районе дома № 45 на улице Левобережной. По предварительным данным, 29-летний водитель Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». После удара «Газель» перевернулась и загорелась.

«В результате происшествия водитель Daewoo Matiz скончался на месте, водитель “Газели” с различными травмами был госпитализирован», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка.