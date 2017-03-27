В Запорожье загорелся трамвай с людьми
В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами.
В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами.
ЧП произошло на остановке городского транспорта «Базарная», — сообщает
«Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит трамвай, который состоит из одного вагона. Пассажиры, находившиеся внутри вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГСЧС», — говорится в сообщении.
При этом местное издание 061.иа отмечает, что пассажиры едва успели выбраться из горящего вагона.
В 12:13 спасатели локализовали пожар, а в 12:25 — полностью ликвидирован.
В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. В киоске, расположенном на остановке, оплавилась пластиковая облицовка и потрескались окна.
Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия ведется расследование.
Напомним, в Львове на улице Выговского из маршрутки выпала беременная женщина. По словам потерпевшей, водитель, не закрыв двери, двинулся с остановки.