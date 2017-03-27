В Тихом океане у Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Аляски у Ближних островов Алеутской гряды, сообщает Геологическая служба США.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Аляски у Ближних островов Алеутской гряды, сообщает Геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в 10.50 по времени UTC (13.50 мск), в 66 километрах к западу от местности
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.