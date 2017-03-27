В Тихом океане у Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

Толчки были зафиксированы в 10.50 по времени UTC (13.50 мск), в 66 километрах к западу от местности Атту-Стейшн в восточной части острова Атту. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.