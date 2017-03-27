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15:40 (мск), источник: РИА Новости

В Тихом океане у Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Аляски у Ближних островов Алеутской гряды, сообщает Геологическая служба США.

Источник: РИА "Новости"

Толчки были зафиксированы в 10.50 по времени UTC (13.50 мск), в 66 километрах к западу от местности Атту-Стейшн в восточной части острова Атту. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Комментарии
2
Аристарх Лохов
Очаг землетрясения располагался вчера на Пушкинской площади
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Илья Конор
это была отрыжка Жириновского
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