Следком Татарстана начал проверку по факту гибели ребенка-инвалида в Челнах

По предварительным данным, в квартире проживала женщина с двумя сыновьями. В день трагедии она ушла на работу, оставив младшего ребенка, страдающего ДЦП, под присмотром старшего 24-летнего сына. Вечером молодой человек позвонил матери и отпросился к друзьям. Женщина разрешила ему уйти, поскольку скоро сама должна была прийти. Когда мать вошла в квартиру, то обнаружила мальчика мертвым.

Следователи полагают, что ребенок съехал с кресла и повис на ремнях безопасности. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.