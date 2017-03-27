Следком Татарстана начал проверку по факту гибели ребенка-инвалида в Челнах
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Вечером 25 марта 2017 года в квартире одного из домов в новой части Набережных Челнов обнаружено тело 12-летнего мальчика в
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Вечером 25 марта 2017 года в квартире одного из домов в новой части Набережных Челнов обнаружено тело 12-летнего мальчика в
По предварительным данным, в квартире проживала женщина с двумя сыновьями. В день трагедии она ушла на работу, оставив младшего ребенка, страдающего ДЦП, под присмотром старшего 24-летнего сына. Вечером молодой человек позвонил матери и отпросился к друзьям. Женщина разрешила ему уйти, поскольку скоро сама должна была прийти. Когда мать вошла в квартиру, то обнаружила мальчика мертвым.
Следователи полагают, что ребенок съехал с кресла и повис на ремнях безопасности. В настоящее время назначена