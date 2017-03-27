Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"У меня ком в горле": Фадеев высказался о горе Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде адвоката ждет суд за подстрекательство к даче ложных показаний

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению адвоката Романа Зайцева в подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний в Тракторозаводском районе Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, по версии следствия, с апреля по июль 2016 года Роман Зайцев уговорил своего знакомого дать правоохранителю, расследовавшему уголовное дело, заведенное в отношении его подзащитного, заведомо ложные показания в качестве свидетеля.

Впоследствии знакомый адвоката отказался от ранее данных им показаний, сославшись на их ложность. «При этом подзащитный Романа Зайцева обвинялся в совершении особо тяжкого преступления», — добавила Ольга Токарева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Продавщица из Дагестана сменила имя на Дейенерис Таргариен
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Глава британского МИД Борис Джонсон отменил свой визит в Москву
В регионах начались протесты дальнобойщиков против «Платона»
Из берлинского музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг
Страус в зоопарке Калининграда погиб из-за посетителей
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь