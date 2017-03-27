В Волгограде адвоката ждет суд за подстрекательство к даче ложных показаний
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению адвоката Романа Зайцева в подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний в Тракторозаводском районе Волгограда.
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению адвоката Романа Зайцева в подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний в Тракторозаводском районе Волгограда.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, по версии следствия, с апреля по июль 2016 года Роман Зайцев уговорил своего знакомого дать правоохранителю, расследовавшему уголовное дело, заведенное в отношении его подзащитного, заведомо ложные показания в качестве свидетеля.
Впоследствии знакомый адвоката отказался от ранее данных им показаний, сославшись на их ложность. «При этом подзащитный Романа Зайцева обвинялся в совершении особо тяжкого преступления», — добавила Ольга Токарева.