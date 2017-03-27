Дальнобойщики сожгли машину у Смольного в знак протеста

Пожар в непривычном месте произошел 27 марта. Сигнал о ЧП поступил в городское управление МЧС в 07:03, сообщила пресс-служба ведомства. «На поджог “Нивы” решились доведенные до отчаяния водители — представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки», — рассказал «Фонтанке» оппозиционер Андрей Пивоваров.

В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. В 12 часов — время начало акции — там было более 50 машин. Сейчас их число увеличилось до 65 — 70. Митингующим на шоссе доставили биотуалеты, вечером там будет разбита кухня. Участники стачки заявили «Фонтанке», что акция будет бессрочной. «2 — 3 суток будем жить на дороге, потом дежурить посменно», — говорит заместитель петербургского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергей Владимиров. Он не исключает, что акция может продлиться две недели.