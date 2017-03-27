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15:18 (мск), источник: Фонтанка

Дальнобойщики сожгли машину у Смольного в знак протеста

Участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге заявили «Фонтанке», что это именно они 27 марта сознательно сожгли автомобиль «Нива» на площади Пролетарской Диктатуры.

Пожар в непривычном месте произошел 27 марта. Сигнал о ЧП поступил в городское управление МЧС в 07:03, сообщила пресс-служба ведомства. «На поджог “Нивы” решились доведенные до отчаяния водители — представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки», — рассказал «Фонтанке» оппозиционер Андрей Пивоваров.

Участники акции отказываются называть владельца «Нивы» и возраст машины. Не озвучиваются и имена организаторов поджога.

27 марта в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков, которые требуют отменить систему взимания платы «Платон».

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В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. В 12 часов — время начало акции — там было более 50 машин. Сейчас их число увеличилось до 65 — 70. Митингующим на шоссе доставили биотуалеты, вечером там будет разбита кухня. Участники стачки заявили «Фонтанке», что акция будет бессрочной. «2 — 3 суток будем жить на дороге, потом дежурить посменно», — говорит заместитель петербургского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергей Владимиров. Он не исключает, что акция может продлиться две недели.

По данным ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти, участники стачки пока не нарушают закон. «Нарушений нет, большегрузы стоят в разрешенном месте», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе городской ГИБДД.

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