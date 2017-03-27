Дальнобойщики сожгли машину у Смольного в знак протеста
Участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге заявили «Фонтанке», что это именно они 27 марта сознательно сожгли автомобиль «Нива» на площади Пролетарской Диктатуры.
Участники акции протеста дальнобойщиков в Петербурге заявили «Фонтанке», что это именно они 27 марта сознательно сожгли автомобиль «Нива» на площади Пролетарской Диктатуры.
Пожар в непривычном месте произошел 27 марта. Сигнал о ЧП поступил в городское управление МЧС в 07:03, сообщила
Участники акции отказываются называть владельца «Нивы» и возраст машины. Не озвучиваются и имена организаторов поджога.
27 марта в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков, которые требуют отменить систему взимания платы «Платон».
В Петербурге водители припарковали свои грузовики и легковые машины на Московском шоссе. В 12 часов — время начало акции — там было более 50 машин. Сейчас их число увеличилось до 65 — 70. Митингующим на шоссе доставили биотуалеты, вечером там будет разбита кухня. Участники стачки заявили «Фонтанке», что акция будет бессрочной. «2 — 3 суток будем жить на дороге, потом дежурить посменно», — говорит заместитель петербургского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергей Владимиров. Он не исключает, что акция может продлиться две недели.
По данным ГИБДД