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18:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лекарства не прошедшие госрегистрацию продавались в аптеках Иркутска

Генпрокуратура выявила более 84 тысяч различных нарушений в сфере здравоохранения по всей стране.

Медицинские препараты не прошедшие госрегистрацию продавались Адыгее, Иркутской и Калужской областях заключила Генпрокуратура России по итогам проверок в системе здравоохранения за 2016 год. Контролирующий орган в прошлом году выявил более 84 тысяч нарушений в сфере здравоохранения и возбудил 148 уголовных дел. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Генпрокуратура России подвела итоги проверок в системе здравоохранения за 2016 год и проинформировала Минздрав о состоянии законности в сфере обращения лекарственных средств. Как отметил официальный представитель ведомства Александр Куренной, результаты по-прежнему свидетельствует о многочисленных нарушениях — более 84 тысяч в 2016 году. В Еврейской автономной, Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Ульяновской областях и других субъектах не учитывались необходимые объемы медицинской помощи и ее финансового обеспечения. Региональные прокуроры внесли представления руководителям органов исполнительной власти, сообщает газета «Известия».

«Практически во всех субъектах РФ вопреки требованиям ФЗ “Об обращении лекарственных средств” фармацевтические организации и индивидуальные предприниматели не всегда обеспечивают минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. А в Адыгее, Иркутской и Калужской областях продавались лекарства, не прошедшие госрегистрацию», — говорится в сообщении.

Самое распространенное нарушение по всей стране — завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Повсеместно прокуроры вынуждены принимать меры в связи завышением предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в этот особый перечень.

Прокуроры Кемеровской области установили, что в аптечных пунктах препараты «Аскорбиновая кислота», «Ибупрофен», «Панкреатин», «Парацетамол» реализовывались с надбавкой в размере 55% при разрешенной в 30%. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».

Многие аптечные и медицинские учреждения не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, правила хранения и использования лекарственных средств и медицинских изделий, порядок их отпуска. В ряде регионов прокуроры направили в суды исковые заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, реализующим лекарственные препараты.

Всего в 2016 году прокуроры выявили более 84 тысяч нарушений в сфере здравоохранения. Для их устранения было внесено 643 протеста и свыше 15,5 тысяч представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 20 тысяч человек, в суды направлено более 10 тысяч заявлений, к административной ответственности привлекли 4691 человека, предупреждено о недопустимости нарушения закона более 1,2 тысячи должностных лиц, возбуждено 148 уголовных дел.

Отметим, Минпромторг совместно с Минздравом, Минэкономразвития, Минфином и ФАС принимают меры, чтобы не допустить прекращения производства дешевых отечественных лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП. В том числе за счет субсидирования производителей фармацевтических субстанций и госрегулирования предельных отпускных цен на указанные препараты.

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