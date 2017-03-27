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15:38 (мск), источник: Sputnik.by

«Белтелеком» предупредил о проблемах с интернетом в Минске 30 марта

Граждане при необходимости обращения в экстренные службы могут воспользоваться мобильными телефонами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Временные перебои со связью возможны в Минске в четверг 30 марта, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе РУП «Белтелеком».

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По информации оператора, связь в столице будет частично отсутствовать ночью — с 01:00 до 06:00.

«На сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны», — сказали в «Белтелекоме».

Там также сообщили, что при необходимости обращения в экстренные службы граждане могут воспользоваться мобильной связью.

Оператор принес горожанам извинения в связи с возможными причиненными неудобствами.

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