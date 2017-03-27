«Белтелеком» предупредил о проблемах с интернетом в Минске 30 марта

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Временные перебои со связью возможны в Минске в четверг 30 марта, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе РУП «Белтелеком».

По информации оператора, связь в столице будет частично отсутствовать ночью — с 01:00 до 06:00.

«На сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны», — сказали в «Белтелекоме».

Там также сообщили, что при необходимости обращения в экстренные службы граждане могут воспользоваться мобильной связью.

Оператор принес горожанам извинения в связи с возможными причиненными неудобствами.