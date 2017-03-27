«Белтелеком» предупредил о проблемах с интернетом в Минске 30 марта
Граждане при необходимости обращения в экстренные службы могут воспользоваться мобильными телефонами.
Граждане при необходимости обращения в экстренные службы могут воспользоваться мобильными телефонами.
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Временные перебои со связью возможны в Минске в четверг 30 марта, сообщили Sputnik в понедельник в
По информации оператора, связь в столице будет частично отсутствовать ночью — с 01:00 до 06:00.
«На сети передачи данных города будут проводиться
Там также сообщили, что при необходимости обращения в экстренные службы граждане могут воспользоваться мобильной связью.
Оператор принес горожанам извинения в связи с возможными причиненными неудобствами.