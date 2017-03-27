Алексей Навальный арестован на 15 суток за сопротивление полиции при задержании

Проведение заседания по материалам административного дела о неповиновении полицейским стало неожиданностью для Навального и его адвоката Ольги Михайловой. Оппозиционер отмечал, что узнал о наличии протокола по статье 19.3 КоАП лишь сегодня утром, в связи с чем не имеет представления о содержании поступивших в суд материалов.

Таким образом, оппозиционер был привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Федеральный судья Алеся Орехова не стала откладывать заседание, несмотря на просьбу адвоката предоставить время для подготовки к рассмотрению дела. Навальный и Михайлова знакомились с материалами в течение пятиминутного перерыва, и после возобновления заседания был заявлен отвод судье, в удовлетворении которого было отказано. Судья также не стала удовлетворять ходатайство адвоката о допросе свидетелей, приобщении и исследовании дополнительных доказательств по делу.

Михайлова выразила мнение, что указанные действия судьи нарушают права ее доверителя на получение квалифицированной юридической помощи. Защитница обратила внимание, что в материалах дела отсутствуют видеозаписи задержания Навального, в то время как просьба об их приобщении была отклонена.