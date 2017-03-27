Алексей Навальный арестован на 15 суток за сопротивление полиции при задержании

Таким образом, оппозиционер был привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
Проведение заседания по материалам административного дела о неповиновении полицейским стало неожиданностью для Навального и его адвоката Ольги Михайловой. Оппозиционер отмечал, что узнал о наличии протокола по статье 19.3 КоАП лишь сегодня утром, в связи с чем не имеет представления о содержании поступивших в суд материалов.
Федеральный судья Алеся Орехова не стала откладывать заседание, несмотря на просьбу адвоката предоставить время для подготовки к рассмотрению дела. Навальный и Михайлова знакомились с материалами в течение пятиминутного перерыва, и после возобновления заседания был заявлен отвод судье, в удовлетворении которого было отказано. Судья также не стала удовлетворять ходатайство адвоката о допросе свидетелей, приобщении и исследовании дополнительных доказательств по делу.
Михайлова выразила мнение, что указанные действия судьи нарушают права ее доверителя на получение квалифицированной юридической помощи. Защитница обратила внимание, что в материалах дела отсутствуют видеозаписи задержания Навального, в то время как просьба об их приобщении была отклонена.
Сам оппозиционер категорически отрицал совершение каких-либо действий, направленных на неповиновение законному распоряжению полицейских или оказание сопротивления. В своем выступлении на заседании Навальный дал понять, что подошедшие к нему 26 марта сотрудники правоохранительных органов не представились должным образом и при задержании не дали пояснений о своих действиях.
По мнению Навального, шествие против коррупции на Тверской улице в Москве было мирным и являлось согласованным в силу разъяснений Конституционного суда.
При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы 26 марта сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек, говорилось в сообщении Главного управления (ГУ) МВД РФ по Москве.
Во время проведения акции против коррупции на улице Тверской и на прилегающих территориях находилось порядка 7−8 тысяч человек. В момент акции неизвестными лицами был распылен газ раздражающего действия, отмечает ГУ МВД по Москве.
Прибывший на проводимое мероприятие Навальный был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел внутренних дел по столичному району Коньково, где пробыл с 15:30 до утра следующего дня.