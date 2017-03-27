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15:24 (мск), источник: РАПСИ

Алексей Навальный арестован на 15 суток за сопротивление полиции при задержании

МОСКВА, 27 мар — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской районный суд Москвы признал учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального виновным в оказании сопротивления полицейским при задержании на несанкционированной акции в столице и назначил ему административное наказание в виде 15 суток ареста, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, оппозиционер был привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Проведение заседания по материалам административного дела о неповиновении полицейским стало неожиданностью для Навального и его адвоката Ольги Михайловой. Оппозиционер отмечал, что узнал о наличии протокола по статье 19.3 КоАП лишь сегодня утром, в связи с чем не имеет представления о содержании поступивших в суд материалов.

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Федеральный судья Алеся Орехова не стала откладывать заседание, несмотря на просьбу адвоката предоставить время для подготовки к рассмотрению дела. Навальный и Михайлова знакомились с материалами в течение пятиминутного перерыва, и после возобновления заседания был заявлен отвод судье, в удовлетворении которого было отказано. Судья также не стала удовлетворять ходатайство адвоката о допросе свидетелей, приобщении и исследовании дополнительных доказательств по делу.

Михайлова выразила мнение, что указанные действия судьи нарушают права ее доверителя на получение квалифицированной юридической помощи. Защитница обратила внимание, что в материалах дела отсутствуют видеозаписи задержания Навального, в то время как просьба об их приобщении была отклонена.

Сам оппозиционер категорически отрицал совершение каких-либо действий, направленных на неповиновение законному распоряжению полицейских или оказание сопротивления. В своем выступлении на заседании Навальный дал понять, что подошедшие к нему 26 марта сотрудники правоохранительных органов не представились должным образом и при задержании не дали пояснений о своих действиях.

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По мнению Навального, шествие против коррупции на Тверской улице в Москве было мирным и являлось согласованным в силу разъяснений Конституционного суда.

При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы 26 марта сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек, говорилось в сообщении Главного управления (ГУ) МВД РФ по Москве.

Во время проведения акции против коррупции на улице Тверской и на прилегающих территориях находилось порядка 7−8 тысяч человек. В момент акции неизвестными лицами был распылен газ раздражающего действия, отмечает ГУ МВД по Москве.

Прибывший на проводимое мероприятие Навальный был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел внутренних дел по столичному району Коньково, где пробыл с 15:30 до утра следующего дня.

Комментарии
1
Илья Конор
не санкционированный митинг массовые беспорядки повлекшие за собой телесные повреждения сотрудников полиции также клевета в адрес уважаемого Дмитрия Медведева незаконный сбор информации летательным средством превышающим вес 250 грамм который он был должен поставить на учет в рамках закона российской федерации в фсб вся перечисленная недвижимость транспортные средства яхты самолеты вертолеты служат для разоблачения попыток покушения конспирация первых лиц государства согласована с Фсб ожидаемый приговор Навальному за выше перечисленные деяния с момента заключения под стражу чалка поесть 5 лет общего режима
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