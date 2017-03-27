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15:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Высадивший пассажиров на дорогу воронежский водитель «ПАЗа» заплатит штраф

Полиция провела проверку по видео из сети.

Правоохранители назначили 1,5 тыс. рублей штрафа водителю «ПАЗа» маршрута № 15, высадившему пассажиров в крайней левой полосе, сообщила пресс-служба регуправления МВД в понедельник, 27 марта. Инцидент произошел на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 45 Стрелковой дивизии в четверг, 23 марта.

Полиция провела проверку после размещения в соцсети «ВКонтакте» ролика с видеорегистратора, зафиксировавшего правонарушение. Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ (остановка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части).

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