Высадивший пассажиров на дорогу воронежский водитель «ПАЗа» заплатит штраф
Полиция провела проверку по видео из сети.
Полиция провела проверку по видео из сети.
Правоохранители назначили 1,5 тыс. рублей штрафа водителю «ПАЗа» маршрута № 15, высадившему пассажиров в крайней левой полосе, сообщила
Полиция провела проверку после размещения в соцсети «ВКонтакте» ролика с видеорегистратора, зафиксировавшего правонарушение. Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ (остановка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части).