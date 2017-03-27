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16:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пять человек всё ещё находятся в полиции после задержания на несанкционированном митинге 26 марта в Нижнем Новгороде

Они были задержаны по статье КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…».

Пять человек всё ещё находятся в полиции после задержания на несанкционированном митинге 26 марта в Нижнем Новгороде.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, на несанкционированном митинге против коррупции, проходившем в Нижнем Новгороде были задержаны 44 человека.

Согласно информации, 39 участников митинга были задержаны по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Сразу же после составления протоколов задержанные были отпущены.

По словам собеседника агентства, ещё пятеро в настоящее время находятся в отделениях полиции до решения суда. Они были задержаны по статье КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…», что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, 26 марта в Нижнем Новгороде, как и во многих городах России, прошел митинг против коррупции. По разным данным в Нижнем Новгороде на него собрались от 400 до 2 тысяч человек.

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