Массовая авария в Уфе: столкнулись не менее 10 автомобилей

По словам свидетелей, виновником аварии стал водитель за рулём самосвала. Предположительно, у машины отказали тормоза и он врезался в поток.

О пострадавших пока не сообщается. Но в итоге на проспекте Салавата Юлаева образовался затор протяжённостью в пару километров.