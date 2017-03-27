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15:44 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Массовая авария в Уфе: столкнулись не менее 10 автомобилей

Массовая авария произошла в Уфе на спуске в микрорайон Сипайлово. Очевидцы сообщают, что там столкнулись не меньше 10 автомобилей.

По словам свидетелей, виновником аварии стал водитель за рулём самосвала. Предположительно, у машины отказали тормоза и он врезался в поток.

О пострадавших пока не сообщается. Но в итоге на проспекте Салавата Юлаева образовался затор протяжённостью в пару километров.

Напомним, сегодня утром в Уфе произошла авария, вероятной причиной которой также стал отказ тормозной системы. На улице Вокзальной грузовик пробил ограждение и вылетел в кювет.

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