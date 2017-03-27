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16:02 (мск), источник: РИА Крым

Крымские правоохранители нашли в огороде керчанина 3 кг марихуаны

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). 3 кг марихуаны нашли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи в огороде местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Силовики зафиксировали факт передачи 49-летним мужчиной свертка с высушенным и измельченным веществом за денежное вознаграждение местному жителю. После чего был проведен обыск дома и сада подозреваемого.

«В ходе осуществления санкционированного обыска частного домовладения подозреваемого оперативниками изъято еще 3 кг аналогичного вещества, а также приспособления для взвешивания наркотических средств», — отмечается в сообщении.

Наркотики местный житель «хранил» закопанными в трехлитровых бутылях прямо у себя в полисаднике.

В Керчи нашли 3 кг марихуаны, закопанные в огороде местного жителя.

«Согласно заключению эксперта, все изъятое у гражданина вещество является наркотическим средством «марихуана», — подчеркивают в пресс-службе.

В отношении местного жителя возбуждено Уголовное дело по П.б ч 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.

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