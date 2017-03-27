В Тольятти мужчина выжил после нападения киллера

По данным регионального СУ СК, его пытались убить с 16:10 до 16:25. Вероятно, мужчина только вышел из подъезда жилого дома на ул. Свердлова, как в него начали стрелять. Преступник стоял прямо напротив подъезда. Расстреляв жертву, он скрылся с места преступления.

Потерпевший выжил. Как констатировали в СУ СК РФ по Самарской области, ему была вовремя оказана медицинская помощь, и поэтому замысел преступника не был доведен до конца.

О личности «счастливчика» ничего не сообщается. Официально — это безработный гражданин. Является ли он бизнесменом и имеет ли отношение к местным преступным группировкам, пока не ясно.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия».

Правоохранители пытаются задержать неудачливого киллера.