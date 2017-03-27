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15:49 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре учредитель «Антикоррупционного комитета» попался на взятке

В Самаре учредитель «Антикоррупционного комитета Самарской области» подозревается в даче взятки, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 24 марта этого года мужчина передал на территории АЗС в Кировском районе 100 тысяч рублей начальнику отделения (отделение по противодействию незаконной миграции) отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, который находился при исполнении, чтобы тот закрыл глаза на нарушения одного из ООО миграционного законодательства. Подозреваемый обещал передать еще 600 тысяч.

 — Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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