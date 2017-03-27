Идти пешком пассажиров монорельса заставила ель Союзмультфильма
В метрополитене намерены требовать возмещения убытков.
В метрополитене намерены требовать возмещения убытков.
Остановка движения поездов монорельсовой транспортной системы на
«Московское метро потребует возместить убытки, вызванные остановкой движения
Контактная сеть была повреждена ветками дерева на перегоне между станциями «Телецентр» и «Улица Милашенкова». К настоящему времени восстановлено движение на участке от «Улицы Сергея Эйзенштейна» до «Тимирязевской» и в обратном направлении от «Улицы Академика Королева» до «Улицы Сергея Эйзенштейна».
После остановки движения поездов сотрудники МЧС эвакуировали из вагонов около 60 человек, которым пришлось идти пешком по путям до ближайшей станции.