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16:19 (мск), источник: Мослента

Идти пешком пассажиров монорельса заставила ель Союзмультфильма

В метрополитене намерены требовать возмещения убытков.

Источник: Агентство «Москва»

Остановка движения поездов монорельсовой транспортной системы на северо-востоке Москвы произошла из-за повреждения контактной сети упавшей елью, которая росла на территории студии Союзмультфильм. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает официальный микроблог Московского метрополитена в Twitter.

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«Московское метро потребует возместить убытки, вызванные остановкой движения из-за повреждения контактной сети елью на территории Союзмультфильма», — говорится в сообщении.

Контактная сеть была повреждена ветками дерева на перегоне между станциями «Телецентр» и «Улица Милашенкова». К настоящему времени восстановлено движение на участке от «Улицы Сергея Эйзенштейна» до «Тимирязевской» и в обратном направлении от «Улицы Академика Королева» до «Улицы Сергея Эйзенштейна».

После остановки движения поездов сотрудники МЧС эвакуировали из вагонов около 60 человек, которым пришлось идти пешком по путям до ближайшей станции.

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