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16:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ищут водителя, который сбил женщину с ребенком

Авария произошла в Тракторозаводском районе, на улице Хохрякова, около восьми часов.

Сбил и скрылся с места. В Челябинске ищут водителя, под колеса машины которого сегодня утром попали женщина и ребенок, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Авария произошла в Тракторозаводском районе, на улице Хохрякова, около восьми часов. Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь. Пострадавшие с множественными травмами и ушибами доставлены в больницу.

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