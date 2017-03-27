В Челябинске ищут водителя, который сбил женщину с ребенком

Сбил и скрылся с места. В Челябинске ищут водителя, под колеса машины которого сегодня утром попали женщина и ребенок, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Авария произошла в Тракторозаводском районе, на улице Хохрякова, около восьми часов. Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь. Пострадавшие с множественными травмами и ушибами доставлены в больницу.